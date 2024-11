Lievita vertiginosamente il numero dei contagi all'interno della struttura sociosanitaria catanzarese Fondazione Betania. In serata sono giunti i risultati dei tamponi molecolari che l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha eseguito su circa un centinaio tra ospiti della casa protetta per anziani e operatori sanitari. In totale sono risultati in cinquanta positivi al Covid 19.

Un dato che non solo conferma gli esiti della campagna eseguita nei giorni scorsi con i test antigenici su impulso dei vertici aziendali ma che aggrava il bilancio. L'ultima rilevazione aveva infatti accertato la presenza di 31 ospiti infetti e 11 operatori, in serata si è avuta notizia di 50 casi positivi totali.

Gli anziani sono stati tutti isolati all'interno di uno dei moduli di cui si compone la struttura sociosanitaria. Tutti sono costantemente monitorati e solo per uno di essi si è reso necessario nei giorni scorsi il trasporto in ospedale, nel reparto di Malattie Infettive del Pugliese.