VIDEO | Nella residenza per anziani di Aprigliano, nel cosentino, quasi tutto il personale è in quarantena perché affetto da Covid. Ricoverato anche il proprietario

A Villa Bianca anche il proprietario, Alberto Morelli, ha contratto il coronavirus. Il titolare della struttura ubicata ad Aprigliano, alle porte della Presila cosentina, è stato costretto al ricovero a causa di un repentino abbassamento dei livelli di saturazione del suo organismo.

L'inossidabile medico

A presidiare la residenza per anziani è rimasto il direttore sanitario Mario Sprovieri. Vanta una lunga esperienza al pronto soccorso dell'Annunziata e fedele al giuramento di Ippocrate, essendo l'unico medico della rsa con tampone negativo, si è sobbarcato un interminabile turno di circa trenta ore consecutive per assistere gli ospiti colpiti dalla maligna infezione.

Più della metà contagiati

Su venticinque, quindici hanno il Covid, quattro dei quali necessitano di cure ospedaliere. La struttura dislocata su più livelli, consente una netta separazione tra persone positive e non positive. Questo permette a coloro che non hanno contratto la malattia, di rimanere comunque nel proprio alloggio.

Il supporto dell'Asp

Nelle ultime ore è arrivato il supporto dell'Asp attraverso lo pneumologo Giovanni Malomo, mentre toccherà alle ambulanze del 118 occuparsi del trasporto verso l'Annunziata o gli spoke, in base ai posti disponibili. Quasi tutto il personale di Villa Bianca è in quarantena, per questo il direttore sanitario in mattinata ha assunto quattro nuovi Oss.

Venite a darci una mano

Ma a mancare sono soprattutto gli infermieri, quasi impossibile trovarne disponibili e disposti ad operare assmendosi il rischio del contagio. L'appello di Mario Sprovieri.