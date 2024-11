Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo ha incontrato i dipendenti della Fondazione Campanella che da ieri mattina occupano gli uffici del Dipartimento salute

Catanzaro - Un Consiglio comunale straordinario sulla vertenza Fondazione Campanella. Lo ha deciso il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che nella serata di ieri ha fatto visita ai dipendenti della Fondazione che stanno occupando il Dipartimento Sanità in via Buccarelli. Bisogna stringere i tempi, prima che arrivi un liquidatore giudiziale, e fare leva sulle reali volontà della Regione e dell’Ateneo di salvare la Fondazione, i suoi dipendenti, i suoi pazienti e il suo patrimonio scientifico.

A fine incontro, il primo cittadino del capoluogo ha dichiarato: “A fronte della precipitazione degli eventi, culminati con la procedura di fallimento, il provvedimento prefettizio di estinzione e il preannunciato licenziamento collettivo, il tutto implicante l’abbandono dell’attività di ricerca e cura, ritiene che la collettività della città capoluogo, per essa l’Amministrazione Comunale, non possa non dispiegare ogni ulteriore impegno e sostegno perché siano ricercate tutte le possibili soluzioni per evitare tale autentico disastro dissolutorio, a parte ogni riflessione e determinazione sul pregresso.

A di là delle iniziative giudiziarie per sospendere le procedure, ma che non sono certo in via finale risolutive, è necessario e fondamentale l’impegno dei fondatori Regione Calabria e Università, perché in una ritrovata convergenza sull’interesse pubblico conforme alla loro funzione, risolvano i loro contrasti e diano il loro contributo per riavviare un nuovo percorso riparatorio interno ed esterno o, comunque, per la riduzione dei pregiudizi.

Ciò eventualmente concordando una nuova amministrazione con soggetti e consulenti di indubbia capacità, serietà e passione civile di comune fiducia, che come tali possano in una posizione di neutralità e mediazione svolgere anche a nome della Fondazione, prima che arrivi un liquidatore giudiziale, tutte le iniziative in direzione del salvabile”.