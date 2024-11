I carabinieri hanno arrestato a Mesoraca un uomo di 30 anni, F.E., , operaio del luogo. L'uomo ha forzato un posto di controllo, tentando di travolgere i militari. Il fatto è accaduto in via Nazionale. L'inseguimento e le ricerche dei carabinieri hanno consentito di arrestare l'uomo nei pressi della sua abitazione, mentre l'autovettura è stata rinvenuta abbandonata in località "Badessa". A conclusione degli accertamenti, l'uomo, in stato di alterazione psicofisica, è risultato positivo all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato.