Membri del governo come Tajani, Calderoli e Zangrillo, parlamentari e consiglieri regionali scrivono al presidente della Giunta: «Aspettiamo il tuo ritorno in piena forma»

«Forza Roberto! Ti aspettiamo in salute, con rinnovata tenacia ed energia». Lo scrive la premier Giorgia Meloni, rispondendo al post su Facebook in cui il presidente della Calabria Roberto Occhiuto ha annunciato l'intervento chirurgico al cuore, a cui è stato sottoposto questa mattina. È un lungo elenco di auguri quello che si dipana dopo l'annuncio social del presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto. L'operazione a cui si è sottoposto è durata 3 ore ed è perfettamente riuscita. Moltissimi i messagi per il governatore. Tra i tanti è stato notato quello della presidente del Consiglio.

Dopo Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri,sono arrivati messaggi di auguri dal ministro per la Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia Paolo Zangrillo: «Auguri di pronta ripresa al mio amico Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Nell'esercizio del suo ruolo Roberto si sta confermando un appassionato ed eccellente amministratore, fiero rappresentante della sua terra e dei suoi concittadini. Sono certo che il suo assillo preminente sia un rapido ritorno all'operatività. Ti aspettiamo Roberto, più forte che mai!».

«Auguri di pronta e completa guarigione» anche dal ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli e dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Maria Tripodi, sottosegretaria agli Esteri, esprime a sua volta auguri di pronta guarigione al presidente della giunta regionale: «Un abbraccio affettuoso - scrive Tripodi - che tu possa tornare presto ad occuparti della Calabria con la passione, l'impegno e la determinazione che sa sempre ti contraddistinguono e che ci rendono orgogliosi. Ti aspettiamo presidente».

«Gli auguri più affettuosi di rapida e completa guarigione, da parte mia e dell'intero Consiglio, al presidente della Regione Roberto Occhiuto che si è sottoposto ad un intervento cardiochirurgico. Attendiamo il suo rientro in piena forma, per fronteggiare gli impegni politici ed istituzionali con l'energia e il dinamismo che da sempre lo contraddistinguono», scrive il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso.