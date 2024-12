In queste ore il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si sta sottoponendo - al Campus dell’Azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro - ad un intervento di cardiochirurgia.

In seguito ad alcuni accertamenti clinici, al governatore era stata diagnosticata una severa insufficienza mitralica legata ad un prolasso della stessa valvola cardiaca.

Ad annunciare l’intervento lo stesso presidente Occhiuto sui social: «Dovrò operarmi alla valvola mitralica, da qualche tempo il cuore mi sta dando qualche problema. Per qualche giorno sarò offline ma torno prestissimo».

L’operazione è eseguita dall’equipe del professor Pasquale Mastroroberto, primario del reparto di cardiochirurgia; presente nel team anche il dottor Daniele Maselli, esperto in chirurgia endoscopica.

Nel pomeriggio, dopo l’intervento, verrà diramato un primo bollettino medico.

Tajani e Ronzulli: «Ti aspettiamo presto»

Tra i primi ad augurare a Occhiuto un rapido ritorno all’attività politica il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Ti aspettiamo presto, più in forma ed energico che mai. Forza Roberto!», ha scritto su X. Anche la senatrice (e vice presidente del Senato) Licia Ronzulli ha inviato un messaggio al governatore: «Desidero fare con sincerità e affetto gli auguri di pronta guarigione al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Lo aspettiamo al più presto, più energico di prima, per continuare ad affrontare, con i consueti impegno e passione, il grande lavoro che già sta svolgendo per il bene della sua terra».