Interdetto in via precauzionale un tratto del sentiero che attraversa l’area di Pietra Cappa, nel Parco nazionale dell’Aspromonte, a seguito di un fenomeno franoso. Il provvedimento dispone il divieto di fruizione e transito lungo una parte dell’Anello di Pietra Cappa, uno dei luoghi più rappresentativi del Geoparco.

L’interdizione interessa il segmento del sentiero n. 124, inserito nel Catasto della rete sentieristica del Parco e nel sistema geologico della Valle delle Grandi Pietre, compreso tra i due bivi di ingresso e di uscita dell’anello. La decisione è stata adottata per tutelare l’incolumità degli escursionisti e dei visitatori, impedendo l’accesso a un tratto potenzialmente pericoloso.

Il Parco nazionale dell’Aspromonte invita escursionisti, visitatori e appassionati della montagna a rispettare rigorosamente il divieto e a non oltrepassare le delimitazioni dell’area interdetta. La misura resterà in vigore fino a un successivo provvedimento di modifica o revoca.