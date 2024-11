Sarà messa in sicurezza la strada interpoderale che collega la frazione Piani ad Arena, chiusa il 20 dicembre scorso a causa di una frana. A comunicare la notizia ai rappresentanti del comitato spontaneo sorto ad hoc, è stato lo stesso primo cittadino Antonio Schinella durante l’incontro convocato in prefettura.

Dunque la soluzione, seppure dopo quasi un mese è arrivata, ma il sindaco, in polemica con i suoi cittadini, precisa come i lavori partiti questa mattina fossero stati già programmati. Ieri una nutrita delegazione di cittadini si era rivolta al prefetto Giovanni Bruno. Al massimo rappresentante istituzionale del Governo avevano denunciato la pericolosità di quella strada sulla quale, nonostante l’ordinanza di chiusura, molti continuavano a transitarvi, per accompagnare i figli a scuola o per andare a lavoro, essendo quella l’unica via di collegamento tra Piani e Arena.