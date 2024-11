A causa della caduta di alberi e detriti sui binari della ferrovia, la circolazione dei treni è stata sospesa per due ore sulla line ferroviaria Paola-Reggio Calabria

E’ stata sospesa per oltre due ore la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Paola-Reggio Calabria a causa della caduta di alberi e detriti sui binari in conseguenza di una frana. Il transito è ripreso dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno riattivato il binario nord utilizzato, al momento, in entrambe le direzioni a senso alternato. Il ripristino totale della linea - fanno sapere le Ferrovie dello Stato - è previsto per la tarda mattinata.