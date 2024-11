Una quantità considerevole di fango e detriti si è riversata sul manto stradale. Diverse auto in transito in quel momento ma fortunatamente nessun ferito

Una frana si è verificata sull'autostrada A2 del Mediterraneo all'altezza di Bagnara in prossimità di una della gallerie che porta al centro tirrenico. Una quantità considerevole di fango e detriti si è riversata sul manto stradale. Diverse auto in transito in quel momento, per fortuna nessun ferito. Circolazione bloccata in attesa del ripristino delle condizioni minime di percorribilità. Da quel che si apprende, la frana avrebbe creato disagi fin sulla statale 18.

***AGGIORNAMENTO delle 18.30 del 11/09/2017***

Riaperta a senso unico alternato la strada statale 18 Tirrena Inferiore, tra il km 505,000 e il km 506,500 a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Permane la chiusura della corsia in direzione Salerno