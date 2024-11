L’attrezzo gli sarebbe scappato di mano colpendolo alla gola. Non disposta l’autopsia

La procura della Repubblica di Castrovillari (CS) non ha disposto nessuna autopsia sul corpo del giovane che ieri e' morto per un tragico incidente, recidendosi la carotide con una sega elettrica. Il fatto è avvenuto a Francavilla Marittima, centro del Cosentino, nel tardo pomeriggio. Il giovane, Antonello Santagada, 16 anni, nel garage della sua abitazione avrebbe acceso una motosega, che poi gli sarebbe scappata di mano colpendolo alla gola. Inutili i soccorsi. Antonello, studente della scuola per geometri di Trebisacce, e' morto poco dopo per dissanguamento. Sul luogo – riporta l’agi - si sono recati anche i Carabinieri per i rilievi del caso.