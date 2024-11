È morto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando. Domenico Carlomagno, di 87 anni, si trovava in un terreno di sua proprietà, a Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza, ed è deceduto sul colpo, schiacciato dal trattore che, per cause in corso d'accertamento, si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio, avvertiti da alcune persone che avevano notato il trattore ribaltato. Inutile l'intervento sul posto dei sanitari e del personale dell'elisoccorso del 118, giunti sul posto nella speranza di potere prestare soccorso a Carlomagno.