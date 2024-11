Aumenta il numero dei positivi a Frascineto. Dopo i primi casi legati all'esercente di Castrovillari (già tracciati e posti in quarantena) la lista dei positivi è aumentata sostanzialmente con l'inizio del nuovo anno. 11 nuovi casi sono stati riscontrati al momento, legati «ad altri eventi che hanno permesso la diffusione del virus» spiega il sindaco, Angelo Catapano, per un totale di 14 casi sul territorio comunale.

Ora la premura dell'amministrazione è rintracciare le persone che hanno avuto contatti con i positivi, per questo invita tutti all'autodenuncia. «Non siamo in cerca del capro espiatorio, abbiamo solo intenzione di tracciare tutti i contatti per limitare il più possibile la diffusione a macchia d'olio del virus. Siamo una comunità troppo piccola per permetterci un numero elevato di contagi» spiega il primo cittadino della comunità arbereshe. La maggior parte dei nuovi casi riguardano persone molto attive socialmente e di giovane età. La previsione sulla diffusione del virus è un'incognita perchè si chiede «massima collaborazione» nel tracciamento dei contatti per «dimostrare lo stesso senso civico manifestato dai casi avuti in precedenza e già guariti».