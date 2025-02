Il gip conferma la misura cautelare per Giovanni Fiore. Il 13 febbraio l’udienza di convalida per la sospensione della responsabilità genitoriale

Il gip del tribunale di Paola ha confermato la misura cautelare del carcere nei confronti di Giovanni Fiore, 34 anni, compagno della madre dei fratellini di due e quasi quattro anni, ricoverati all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza con varie lesioni e fratture riconducibili, secondo le indagini condotte dalla procura della cittadina tirrenica, a presunti maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, già ai domiciliari per altri procedimenti giudiziari, era stato arrestato lo scorso 7 febbraio in quanto ritenuto il materiale responsabile degli abusi. Nei giorni precedenti, come si ricorderà, alla madre ed alla nonna dei piccoli era stato notificato un provvedimento di divieto di dimora a Paola. Inoltre il Tribunale di Minori di Catanzaro ha proceduto alla sospensione della responsabilità genitoriale sia per la madre che per il padre dei due bimbi. L’udienza di convalida di quest’ultimo provvedimento è in calendario il 13 febbraio prossimo.