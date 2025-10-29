Dalle prime ore dell’alba, i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, stanno conducendo un’operazione nei confronti di un’associazione a delinquere. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica e riguarda 5 indagati ritenuti a vario titolo responsabili del reato associazione finalizzata alla frode sportiva.

I provvedimenti eseguiti sono stati adottati nella fase delle indagini preliminari e sono suscettivi di impugnazione. Pertanto, fino a sentenza definitiva, gli indagati devono essere considerati innocenti.

I carabinieri di Reggio Calabria e i finanzieri di Roma arrestano 5 persone per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva

I dettagli dell’operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, terrà alle 11:00 alla sala didattica della Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria – Ce.Dir.