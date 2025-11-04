L’episodio aveva messo in pericolo i tifosi siciliani, raccolti in uno spazio ristretto, e gli operatori addetti al servizio di stewarding impiegati nel settore

Il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso cinque provvedimenti di daspo a carico di altrettanti tifosi del Siracusa, in relazione all’incontro di calcio Crotone – Siracusa, gara valevole per il campionato di calcio di Lega Pro Girone C, disputatasi il 20 settembre presso lo stadio “E. Scida” di Crotone.

Durante la partita, all’interno della curva loro assegnata, alcuni tifosi siracusani, cercando di occultarsi per non farsi riconoscere, in diversi momenti hanno acceso sei fumogeni sulle gradinate da loro occupate. L’utilizzo dei fumogeni ha causato un concreto pericolo per l’incolumità degli stessi tifosi siciliani, raccolti in uno spazio ristretto, oltre che degli operatori addetti al servizio di stewarding impiegati nel settore.

La Digos di Crotone ha visionato i vari fotogrammi estrapolati dalle telecamere dell’impianto sportivo e, con la collaborazione dell’omologo Ufficio della Questura di Siracusa, ha identificato cinque tifosi siracusani resisi responsabili dell’accensione dei fumogeni, deferendoli alla locale Procura della Repubblica.

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Crotone ha curato la fase istruttoria della predisposizione delle misure, la cui durata è stata disposta per un periodo compreso tra uno e cinque anni, con la prescrizione per uno di essi dell’obbligo della presentazione in Questura durante lo svolgimento delle competizioni sportive. La misura afflittiva prevede il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento degli incontri di calcio.