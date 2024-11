Saranno celebrati domani 23 agosto a Cerchiara di Calabria i funerali di Antonio De Rasis, l’unica vittima calabrese della tragedia del Raganello, tradito da quel torrente e da quelle gole che il 32enne conosceva come le sue tasche. Il sindaco Antonio Carlomagno, in concomitanza con le esequie, ha proclamato il lutto cittadino. Il rito funebre si svolgerà in Piazza Fontana alle 16.

