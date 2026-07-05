Il piccolo di tre anni era precipitato da un’altezza di circa 3 metri venerdì scorso riportando le fratture del cranio e della clavicola. Ricoverato a Catanzaro in gravi condizioni ora si sta riprendendo: «È vigile, chiacchiera e mangia»

Eduardo il bimbo di 3 anni di San Calogero caduto accidentalmente nella tromba delle scale di casa da un'altezza di 3 metri è fuori pericolo neurologico. Lo fa sapere in un post affidato ai social la mamma del bambino, Maria Lipari.

Il piccolo nella caduta - scrive sempre la mamma - ha rimediato la frattura del cranio e della clavicola. Nonostante le lesioni il bimbo sta relativamente bene: è vigile, mangia e chiacchiera normalmente ed è in costante miglioramento. Tanto da indurre la madre a parlare di «miracolo» affidando la sua gratitudine all'intercessione della Madonnina della Grazia, di cui ogni anno il 2 luglio (giorno prima dell'incidente) ricorrono i festeggiamenti, proprio a Casalello.

La mamma, nello stesso post, ringrazia le tante persone che le sono state accanto con messaggi, telefonate e preghiere, promettendo di rispondere a tutti non appena ne avrà il tempo. Un sospiro di sollievo dopo il grande spavento.