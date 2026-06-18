Il veicolo era in sosta per una consegna, quando è partito il rogo originato probabimente da un corto circuito. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo

Un furgone di una ditta di trasporti è stato distrutto da un incendio mentre l'automezzo era in sosta per una consegna sulla strada statale 106, nel territorio di Botricello, in provincia di Catanzaro. Salvo l'autista del veicolo.

La statale è rimasta bloccata per diverso tempo e le fiamme, particolarmente pericolose, hanno danneggiato lievemente anche un esercizio commerciale nelle vicinanze del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, Anas, Polizia locale e il sindaco della cittadina che hanno gestito e seguito le operazioni di soccorso.

Secondo quanto ricostruito, l'autista stava effettuando una consegna, quando le fiamme hanno avvolto il furgone. L'autista ha dato immediatamente l'allarme e questo ha impedito che le fiamme potessero propagarsi agli immobili posti nelle vicinanze. Secondo i primi accertamenti le cause del rogo sarebbero da ricondurre a un possibile corto circuito. Il traffico sulla statale è tornato regolare soltanto nella tarda mattinata.