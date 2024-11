Avevano trascorso una magnifica Epifania sulle piste da sci di Camigliatello Silano, ma al termine della giornata, rientrando nei parcheggi, alcuni turisti avevano amaramente constatato di essere rimasti vittima del furto dell’auto. Tre i veicoli spariti.

Indagini rapide e serrate

I carabinieri della locale stazione, dopo aver raccolto la denuncia, hanno immediatamente avviato un ampio piano di ricerca dei veicoli rubati, allertando tutte le pattuglie presenti in circuito, con l’impiego di diversi equipaggi di militari per il controllo delle principali arterie stradali. E’ stata inoltre attivata, contestualmente, una scrupolosa indagine, anche attraverso le videocamere di sorveglianza presenti in zona, seguita poi da una mirata azione di ricerca che ha portato i suoi frutti. Ed infatti, questa mattina, i mezzi rubati sono stati rinvenuti, perfettamente integri, nell’area di un condominio disabitato, vicino il centro di Camigliatello, e restituiti ai legittimi proprietari.

Ritrovata anche un'auto rubata ad ottobre

Molto probabilmente gli autori del furto, sorpresi dalla reazione delle forze dell’ordine, hanno ritenuto opportuno occultare le vetture nelle vicinanze del luogo del furto, in attesa di spostarle senza rischi nei giorni successivi. Rinvenuto anche un quarto veicolo rubato a Camigliatello Silano lo scorso ottobre ad un cittadino di San Giovanni in Fiore.