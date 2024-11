Il personale della Questura di Crotone Divisione Pasi, unitamente a personale dell’Ufficio di Gabinetto ed a personale con la qualifica di tecnico verificatore della società “E - Distribuzione spa, ha eseguito diversi controlli sul territorio. In un’attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande lungo Corso Messina, personale tecnico dell’Enel ha accertato l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, mediante la realizzazione di un bypass. Si è proceduto all’arresto del titolare dell’attività, P. A., crotonese, classe 1966, perché resosi responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

Contestualmente in un’attività commerciale per la vendita di prodotti di genere alimentare carne e derivati, sempre su Corso Messina, è stato evidenziato un ulteriore allaccio abusivo. Anche in questo caso, per il titolare, G. F. A., crotonese, classe 1953, sono scattate le manette per il reato di furto aggravato di energia elettrica.