I carabinieri del comando provinciale di Crotone hanno denunciato 34 persone di Isola Capo Rizzuto per furto aggravato di energia elettrica e acqua potabile. Le ultime persone in ordine di tempo incappate nei controlli effettuati congiuntamente dai militari dell'Arma con personale tecnico specializzato sono due donne e un uomo, quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine, che avevano installato un bypass per eludere la misurazione dei consumi della corrente elettrica. L'allaccio abusivo alimentava tre appartamenti e un magazzino.

Alla fine dello scorso mese di ottobre, nello stesso territorio di Isola Capo Rizzuto, erano state denunciate 21 persone sorprese a sottrarre energia elettrica e acqua potabile mediante la manomissione dei misuratori, l'installazione di bypass e collegamenti diretti alla rete elettrica. In precedenza, altre donne, di nazionalità straniera, erano state deferite per aver collegato abusivamente la propria abitazione alla rete elettrica pubblica.

Analoghi controlli sono stati effettuati dai carabinieri nel comune di Cutro, dove sono state denunciate 7 persone per furto aggravato di acqua potabile, tra le quali i gestori di due aziende agricole del posto che attingevano abusivamente dalle condotte idriche di Sorical l'acqua per alimentare le proprie attività senza alcun tracciamento dei consumi e, inoltre, un agricoltore che utilizzava un hidropass irregolare applicato al contatore.