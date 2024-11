Personale della Sezione di Polizia Stradale di Vibo Valentia, unitamente ad operatori del Compartimento Polizia Stradale di Catanzaro, di Milano, della Sezione Polizia Stradale di Brescia e delle Sottosezioni autostradali di Lamezia Terme e Palmi, stanno dando in queste ore esecuzione a nove provvedimenti restrittivi della libertà personale per altrettanti soggetti ritenuti responsabili di associazione a delinquere volta alla commissione di furti di mezzi d’opera di ingente valore per il successivo riciclaggio. Sono nove i mezzi di cantiere, in particolare escavatori ed altri mezzi per il movimento terra, provento di furti, per un valore di oltre un milione di euro, recuperati dalla Polizia stradale e restituiti ai proprietari. Le ordinanze sono stati emesse dalla Procura della Repubblica di Palmi ed hanno avuto come destinatari persone domiciliate nel Vibonese, nella Piana di Gioia Tauro, nel bresciano e nel milanese. Eseguite anche numerose perquisizioni.