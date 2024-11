Nei confronti dei tre, di nazionalità georgiana, sono emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione ad almeno due episodi, che hanno visto i ladri in azione l’11 e il 27 gennaio scorsi

Tre uomini di nazionalità georgiana, sono stati arrestati dalla polizia, nella giornata di sabato 29 gennaio, dopo una serie di indagini a seguito di diversi furti commessi all’interno di abitazioni della città di Reggio Calabria.

Nei confronti dei 3 arrestati, sono infatti emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione ad almeno due furti commessi l’11 e il 27 gennaio scorsi. Episodi che hanno visto i ladri portare via da alcune abitazioni preziosi, orologi, capi di abbigliamento ed accessori. Il provvedimento di fermo, nella giornata di ieri, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, è stato convalidato dal Gip. A carico dei tre indagati, è stato disposto a loro carico la misura cautelare in carcere.

Le indagini

All’individuazione dei sospettati, gli investigatori della Squadra mobile sono giunti dopo aver analizzato una serie di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza. Attraverso tale attività, è stato individuato anche un appartamento - sito nel quartiere Gebbione -, dimora dei soggetti fermati, insieme ad altri loro connazionali.

Nel corso della successiva perquisizione venivano quindi recuperati diversi oggetti di provenienza sospetta, poi effettivamente riconosciuti dalle vittime dei furti come di loro proprietà. Il ritrovamento della refurtiva, unitamente alla comparazione dei soggetti con le immagini acquisite in occasione dei furti, permettevano, quindi, di delineare un quadro indiziario utile per sottoporli ad un provvedimento restrittivo.

I tre fermati risultano tutti già gravati da precedenti penali e di polizia per fatti analoghi, commessi in diverse regioni di Italia. Le indagini proseguono, pertanto, per accertare se gli stessi sono coinvolti in ulteriori furti commessi in città.