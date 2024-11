Trafugato materiale per oltre 50 mila euro e danneggiati gli arredamenti. Indagini dei carabinieri

Un furto è stato compiuto, nella notte, negli uffici dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. A scoprirlo il personale degli Istituti riuniti di vigilanza.

«Si tratta - è scritto in una nota della stessa azienda cosentina - dell’ennesimo furto che si aggiunge ad altri episodi». Da un primo bilancio il danno ammonterebbe a circa 50 mila euro. I carabinieri hanno avviato le indagini.

«Crediamo - afferma l’Azienda - che i vari episodi interferiscano nell’attività degli uffici nel momento in cui è stato avviato un lavoro improntato alla trasparenza e legalità, alla ricerca del miglioramento delle situazioni di sicurezza e di comfort per operatori e pazienti e di ammodernamento tecnologico, finalizzato ad una migliore qualità di cure e a conseguire economicità. Ci auguriamo che gli autori vengano identificati, ma, soprattutto, che si rendano conto che ogni euro che l’Azienda dovrà impiegare per ripristinare «le malefatte gravano sulla collettività, con il risultato di intaccare risorse destinate a cura e assistenza».

I ladri entrati nello hanno inoltre danneggiato gli arredamenti.