Non avrebbero finora dato alcun esito i controlli fatti già ieri sera dalle forze dell'ordine agli imbarchi per Villa San Giovanni, subito dopo il colpo messo a segno intorno alle 21.50 al museo di Messina da dove sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina. A coordinare l'inchiesta è il sostituto procuratore Maria Di Mulo, le indagini sono state affidate alla polizia. Al momento non si sa se le opere siano state portate via dalla Sicilia oppure no. Nel pieno della processione della Vara ieri sera, al 112 è giunta la telefonata di un cittadino che ha segnalato la presenza di alcune tavole del Polittico sul viale Annunziata nei pressi del museo, abbandonate dai ladri durante la fuga. Da qui sono scattate le indagini.

Per entrare nel giardino del museo, i ladri potrebbero essere passati attraverso le grate del lato che sporge sul viale Annunziata. Due delle sbarre che recintano l'area sono leggermente piegate come per consentirne il passaggio. Sarebbero entrati in tre o quattro e poi potrebbero aver forzato una porta laterale che era allarmata. Gli investigatori stanno interrogando gli impiegati e gli addetti alla sicurezza del museo. La polizia vuole controllare se i ladri possano essere stati aiutati da qualche complice o meno. Sicuramente hanno approfittato della processione della Vara perché tutte le forze dell'ordine erano impegnate nei controlli della manifestazione.