La scoperta è stata fatta dai Carabinieri Forestale insieme agli addetti del consorzio che gestisce il servizio idrico; dal gennaio 2016 a oggi sono stati sottratti quasi 30 mila metri cubi d’acqua

Nel corso di un controllo del territorio, i militari delle stazioni di Crotone e di Santa Severina hanno scoperto una derivazione illecita di acqua potabile nel quartiere Farina. Con il supporto tecnico del personale del Consorzio per la GEstione del Servizio Idrico integrato, hanno accertato che, attraverso alcune diramazioni, l’acqua veniva effettivamente sottratta dalla conduttura idropotabile comunale eludendo due apparecchi contabilizzatori. La stessa veniva usata anche per irrigare un orto e un giardino. Il presunto responsabile della sottrazione sarebbe un sessantenne residente a Crotone; è stato deferito alla Procura della Repubblica per furto aggravato di acqua. ConGESI ha stimato l’illecito prelievo di quasi 30.000 metri cubi d’acqua dal gennaio 2016 ad oggi.