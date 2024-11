L’uomo aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, alimentando fraudolentemente la propria abitazione. Disposti gli arresti domiciliari

A Melito di Porto Salvo, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di furto aggravato di energia elettrica un 50enne del luogo, già sorvegliato speciale. I militari, coadiuvati dalla Stazione Carabinieri Forestali di Melito di Porto Salvo, hanno accertato che l'uomo aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, alimentando fraudolentemente la propria abitazione. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, e' stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.