Con l’ausilio di mezzi meccanici, prelevava abusivamente inerti nella fascia golenale del fiume Sant’Antonio-Tacina, in località Campana, comune di Mesoraca, nel Crotonese. Per questo i militari della stazione carabinieri Forestale di Crotone hanno arrestato un uomo.

I militari, durante uno specifico servizio di prevenzione in materia ambientale, lo hanno individuato mentre prelevava materiale trasportato poi con un autocarro in un altro luogo. Verificata l’assenza di autorizzazioni, l’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato di inerti e successivamente posto agli arresti domiciliari.

L’area interessata dal prelievo è di circa 2 ettari ed è stata stimata una movimentazione di materiale di circa 80 metri cubi che sarebbe stato in seguito utilizzato al fine di occultarne l’illecita provenienza. A conclusione del giudizio con rito direttissimo, l'uomo ha patteggiato una pena, sospesa, di 6 mesi di reclusione, 300 euro di multa e la restituzione del materiale inerte al demanio regionale.