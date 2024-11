Durante gli interventi nel lungo traforo sulla Jonio-Tirreno sarà garantito il passaggio per i mezzi di soccorso mentre il resto del traffico sarà deviato sul percorso alternativo. Cantieri aperti anche nel tunnel del Torbido

Partiranno lunedì prossimo, 29 aprile, i lavori previsti all’interno della galleria Limina sulla Jonio-Tirreno. Come già anticipato nelle scorse settimane il traforo, lungo 3 chilometri e 200 metri, sarà chiuso soltanto nelle ore notturne, dalle 22 alle 6. Durante gli interventi, il cui completamento è previsto in 18 mesi, sarà garantito il passaggio per i mezzi di soccorso, mentre il resto del traffico, ad eccezione dei mezzi pesanti, sarà deviato sul percorso alternativo della strada provinciale 5 all’interno del territorio di Mammola.

Nel cronoprogramma dei lavori sono stati inseriti anche quelli previsti all’interno del tunnel del Torbido, con l’attivazione di un senso unico alternato regolato da due semafori. Qui lavori qui dureranno sei mesi. Per la gestione di eventuali emergenze sarà invece attivata h24 anche una sala operativa.