Autore della scultura in bronzo di Diego Armando Maradona, recentemente posizionata all'ingresso dello stadio San Paolo di Napoli, intitolato al campione argentino, il maestro Domenico Sepe realizzerà la statua di Giacomo Mancini, sindaco di Cosenza, più volte ministro e parlamentare per dieci legislature consecutive.

Il ventennale della scomparsa

Si tratta di una delle iniziative commemorative programmate in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa del leader socialista che ricorrerà l'otto aprile del 2022. «Domenico Sepe - si legge in una nota della Fondazione Mancini - ha accolto con entusiasmo il nostro invito ed ha già realizzato una prima ipotesi progettuale dell’opera, in bronzo e ad altezza naturale, che sarà presentata alla stampa ed a tutti coloro che desiderano partecipare sabato 18 dicembre, alle ore 11,00 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi».

Politico indimenticabile

«Nonostante i suoi numerosi impegni e la grande notorietà arrivata con la scopertura della statua del fuoriclasse argentino, Sepe ha voluto cimentarsi in un’opera destinata a rimanere nella storia del nostro Paese e in particolare della Calabria, essendo dedicata ad una personalità politica che la lasciato profonde tracce nel cammino democratico e civile dell’Italia».

Raccolta fondi

«In occasione della conferenza stampa, alla quale parteciperanno Domenico Sepe, oltre a Pietro e Giacomo Mancini jr, sarà anche lanciata la campagna di raccolta - conclude la nota della Fondazione - dei fondi necessari per la realizzazione della statua che sarà consegnata alla Città di Cosenza e posizionata in un’area centrale dove tutti i cittadini potranno incontrare l’indimenticabile sindaco e ministro della Repubblica».