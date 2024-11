Il corpo senza vita di un 28enne originario di Rende è stato ritrovato, nel tardo pomeriggio di domenica, in una stanza di una abitazione in zona universitaria a Bologna. A scoprirlo sono stati gli altri inquilini dell'appartamento situato in via Zamboni. La chiamata di soccorso è scattata intorno alle 17.30. Sul posto 118 e Carabinieri. A quanto si apprende, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. In corso gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause del decesso, al momento non si esclude nessuna ipotesi e neanche una possibile overdose.