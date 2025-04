La città di Catanzaro e non solo in lutto per la scomparsa, all’età di 76 anni, di Michele Traversa, politico di lungo corso del capoluogo di regione. Traversa ha ricoperto molteplici incarichi, da presidente della Provincia a sindaco, fino a deputato. Tanti i messaggi di cordoglio, provenienti soprattutto dal mondo della politica.

Mancuso: «Cordoglio a nome di tutto il Consiglio regionale»

«Ho appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Michele Traversa. La Calabria e Catanzaro perdono una grandissima figura, tanto dal punto di vista politico che umano. I suoi valori e il suo profondo attaccamento alle istituzioni rimarranno una traccia indelebile», lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: «A livello personale sarò sempre legato a Michele perché è proprio con lui che ho mosso i miei primi passi nel mondo della politica. Le sue esperienza da presidente della Provincia di Catanzaro, da consigliere e assessore regionale, da sindaco e da deputato lo hanno reso un amministratore esperto e ammirato da molti. A nome del Consiglio regionale della Calabria rivolgo ai familiari e ai parenti le più sentite condoglianze».

Antoniozzi: «Mancherà a tutta la Calabria»

«Piango la scomparsa prematura di Michele Traversa. Lo conobbi quando era assessore regionale al Turismo. Ed è stato certamente il migliore in assoluto. È stato anche un grande sindaco di Catanzaro. Un uomo umile, perbene, modesto. Una persona che mancherà a tutta la Calabria. Leale e generoso». Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

Il cordoglio di Lomonaco

«Addio a Michele Traversa, un gigante della politica. La sua visione, il suo amore per la Calabria, la sua capacità di guardare lontano lasciano un vuoto profondo. Aveva accolto con grande entusiasmo la mia candidatura a Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, sostenendola con convinzione e affetto. La prima telefonata dopo l’elezione è stata per lui.

Oggi lo saluto con gratitudine e commozione. Ai suoi cari va il mio più sincero abbraccio», così in una nota Antonio Lomonaco.