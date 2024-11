Nel corso di una perquisizione condotta in un appartamento, i militari della compagnia carabinieri di Gioia Tauro, supportati da personale della Sio di Vibo Valentia hanno rinvenuto un milione e cinquecentomila euro, deferendo in stato di libertà due pensionati.

I militari dell’Arma, nel corso delle plurime attività connesse con il controllo del territorio, è stato individuato un edificio del quartiere Marina di Gioia Tauro, perquisendo un appartamento due coniugi italiani incensurati, un 70enne e una 66enne, e rinvenendo 1.500.000 euro ritenuti provento di presunta attività criminosa.

Nello specifico, in una stanza dell’appartamento dei due anziani, i carabinieri hanno notato, occultati dietro un mobile, la presenza di alcuni borsoni in tela nascosti tramite un sistema di “piccola carrucola”, ciascuno dei quali, aperto, conteneva diversi pacchetti singolarmente confezionati con sopra trascritta la somma di denaro racchiusa. In considerazione del possesso della considerevole somma di denaro, entrambi i coniugi sono stati denunciati per il reato di riciclaggio.

Sono tuttora al vaglio degli inquirenti gli accertamenti necessari all’individuazione della provenienza dell’ingente somma, sequestrata in via preventiva allo scopo di acclararne la presunta origine illecita e l’eventuale connessione ad altre e più complesse dinamiche criminose.