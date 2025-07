«Contro la paura dobbiamo continuare a lavorare per la giustizia, la memoria attiva e il diritto ad un lavoro dignitoso».

Una minaccia con l'obiettivo di intimidire, mettere paura e ostacolarne le attività ha colpito la cooperativa sociale Valle del Marro - Libera Terra, realtà attiva da oltre 21 anni nella Piana di Gioia Tauro per promuovere legalità democratica e inclusione socio-lavorativa sui terreni confiscati alle cosche mafiose. Il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, esprime ferma condanna per il vile gesto e per i danneggiamenti subiti dall’organizzazione.

Il tenace lavoro della cooperativa è fonte di prodotti biologici ed è stimolo per una crescita sana del territorio. In località Pontevecchio nel Comune di Gioia Tauro, un incendio di natura dolosa ha completamento distrutto una coltivazione di grano gestita dal gruppo, il quale aveva già subito nelle settimane scorse altri quattro danneggiamenti, che erano costati il furto degli impianti irrigui di due terreni coltivati a kiwi e a mandarini clementine, immobili già confiscati alle ‘ndrine pianigiane.

«Di fronte a un progetto criminale che cerca di minare l’impegno civile e la legalità – dichiara il sindaco Scarcella – voglio esprimere la solidarietà, vicinanza e sostegno attivo mio personale e dell’intera comunità di Gioia Tauro alla cooperativa Valle del Marro. Siamo al loro fianco e lo saremo. La Valle del Marro non è sola: Gioia Tauro è con voi. La città si stringe attorno a chi ogni giorno, con coraggio, costruisce un’alternativa alla cultura mafiosa, contribuendo alla rinascita del territorio».

Il sindaco ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla cooperativa, che rappresenta un simbolo concreto di riscatto, cittadinanza attiva ed economia giusta, basata su diritti, trasparenza e solidarietà.