L’uomo, 41enne di Gioia Tauro voleva gettarsi sui binari della stazione di Gioia tauro per suicidarsi. È stato salvato e dopo arrestato dalla polizia ferroviaria

Gioia Tauro - Era agli arresti domiciliari, perché accusato di furto, ed è evaso per andare alla stazione ferroviaria e suicidarsi lasciandosi travolgere da un treno. L'uomo è stato salvato dalla polizia ferroviaria, che però subito dopo non ha potuto fare altro che arrestarlo per evasione e condurlo in carcere. Protagonista della vicenda un quarantunenne di Gioia Tauro, M.M. Alla base del tentativo di suicidio da parte di M.M. ci sarebbe stata una crisi depressiva.