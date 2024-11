Il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, ha reso note varie iniziative adottate nell'ambito dei servizi sociali, al fine di rendere migliore la qualità della vita delle persone con disabilità e porgere una mano alle famiglie.

«Abbiamo fornito alle famiglie che ne avevano diritto i cosiddetti “progetti di vita” che fanno riferimento alla legge 328/2000», ha spiegato il primo cittadino.

Questa legge prevede che, affinché si ottenga in pieno l’integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, si predisponga un progetto individuale per ogni singola “persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva (art. 3 L. 104/92)”, attraverso il quale creare percorsi personalizzati in cui i vari interventi siano coordinati in maniera mirata. Nello specifico, il Comune deve predisporre, d’intesa con l'Azienda sanitaria, un progetto individuale, indicando i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di necessita la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.

«Dopo un lungo studio durato un anno in sinergia con gli uffici comunali, attraverso l'Anffass di Reggio Calabria (associazione nazionale famiglie di persone con disabilità) abbiamo realizzato una specie di carta identità che accompagna il soggetto con disabilità per tutta la vita – chiarisce il primo cittadino gioiese - alcune prestazioni le deve garantire il Comune e altre l’Asp. Quando ci siamo insediati nel 2019 avevamo solo un assistente sociale a tempo pieno e uno part-time. Abbiamo potenziato il settore e oggi ci troviamo con 4 assistenti sociali a tempo pieno, quindi siamo in grado di fornire assistenza ai quasi 20mila abitanti della città».

Trasporto sociale

Poi il sindaco ha comunicato di aver creato un servizio di "trasporto sociale”: «Abbiamo firmato una convenzione con la Croce Rossa da qualche anno, serviamo 18 utenti sul territorio, cioè se c'è una persona ammalata che ha problemi anche di mobilità o per viaggiare non ha le possibilità economiche per pagare un'autoambulanza privata, interveniamo noi con la Croce Rossa. Ci sono stati casi di persone che abbiamo accompagnato in ospedali romani, persone che abbiamo portato all'ospedale di Bologna, e li riconduciamo a casa quando finiscono. È una spesa non indifferente, ma siamo riusciti a trovare anche le soluzioni a questi bisogni. In più, ogni settimana, dal lunedì al venerdì, forniamo a titolo gratuito il trasporto per le cure riabilitative nella vicina Palmi a 9 persone con disabilità».

Ampliato anche il parco macchine adibito al trasporto delle persone con disabilità: «Abbiamo comprato un altro mezzo nuovo, prima ne avevamo solo uno vecchio e malandato. Questo è nelle condizioni di portare una persona con tutta la carrozzella. È costato 75 mila euro, ha 8 posti di cui 2 adibiti alle carrozzelle».

Acquistato anche un nuovo scuolabus «costato 82mila euro, che prevede due postazioni per il trasporto di ragazzi che non possono scendere dalla carrozzella». «Stiamo aspettando solo l’assicurazione ed entrerà in funzione a breve - ha detto Alessio -. Quando ci siamo insediati c’era un solo scuolabus che portava circa 20 ragazzi della Ciambra. Ora ne abbiamo 3, aspettando il quarto. Forniamo il servizio con doppi turni a ben 140 ragazzi, con richieste in aumento che con il nuovo mezzo speriamo di soddisfare».

Mensa scolastica

Il primo cittadino di Gioia ha inoltre sottolineato «l’incremento di investimenti per il servizio di mensa scolastica, passando da 7mila pasti e 35mila euro spesi, agli attuali 20mila pasti per un costo di 156mila euro». Tra le azioni messe in campo anche i buoni ticket alle famiglie bisognose, per una spesa complessiva di 600mila euro in quattro anni, dal 2020 al 2023.

La squadra messa in campo dal Comune vede in prima linea l’assessore ai Servizi sociali e vicesindaco Carmen Moliterno, mentre la responsabile del settore è Maria Teresa Sorace. Poi ci sono 4 assistenti sociali: la decana Matilde Pipino, Emanuela Petacchio, Adriano Mermolia e Concetta Calú.

L’assistenza alle persone con disabilità è una questione che richiede costante attenzione per accogliere le tante richieste di persone e famiglie che purtroppo si trovano in difficoltà e garantirne l’integrazione sociale e il miglioramento delle condizioni di vita. A tal fine, a Gioia Tauro, è prezioso anche il supporto delle associazioni presenti sul territorio, come ad esempio gli Angeli di Pollicino.