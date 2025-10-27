Mattina concitata a Gioia Tauro finita con un sospiro di sollievo. L’intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha messo fine a un tentativo di furto all'ufficio postale centrale. Un uomo di origine marocchina, con il volto travisato e che sarebbe stato armato di coltello, ha minacciato il direttore e gli impiegati per farsi consegnare il denaro. Nel frattempo, con coraggio, alcuni dipendenti hanno allertato il 112, consentendo il rapido sopraggiungere delle pattuglie. I carabinieri, con prontezza, giunti sul luogo hanno ammanettato il malintenzionato.

Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto nella busta in suo possesso una cassetta metallica contenente circa 1.300 euro in contanti appena sottratti dagli sportelli. L'arrestato, già pregiudicato, è stato condotto in caserma e poi tradotto nella casa circondariale di Palmi.

Tanta paura, dunque, ma nessun danno di rilievo a cose o persone. L'azione ha messo in evidenza l'importanza delle forze dell’ordine per la tutela dei beni pubblici e della sicurezza della comunità.

Il sindaco della città, Simona Scarcella, esprime il proprio profondo plauso alle forze dell’ordine: «Desidero ringraziare i Carabinieri, la Polizia di Stato e tutti gli operatori intervenuti con professionalità, coraggio e tempestività. Il loro intervento ha evitato il peggio, tutelando l’incolumità del personale e dei cittadini presenti, e dimostrando ancora una volta la forza e la presenza concreta dello Stato sul nostro territorio. L’azione sinergica delle forze di sicurezza rappresenta un esempio di efficienza e dedizione al servizio della collettività, fondamentale per garantire la sicurezza e la serenità della comunità gioiese. Episodi come questo ci ricordano quanto sia importante continuare a sostenere e valorizzare il lavoro delle donne e degli uomini in uniforme, che ogni giorno operano per mantenere la legalità e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni».