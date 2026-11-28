FOTO | Tappa strategica in Calabria per la mobilitazione nazionale “Il Patto che unisce” con Daniela Fumarola e delegazioni da cinque regioni. Al centro salari, pensioni, welfare, infrastrutture e il futuro del Mezzogiorno
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Il porto di Gioia Tauro come punto di partenza per rilanciare il lavoro, ma anche come simbolo delle contraddizioni di un Mezzogiorno che continua a fare i conti con ritardi infrastrutturali, precarietà e occasioni di sviluppo ancora da cogliere. È qui che oggi, sabato 28 novembre, approda la mobilitazione nazionale della Cisl “Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo”, con una manifestazione che porta in Calabria migliaia di lavoratori, pensionati, delegati e rappresentanti sindacali provenienti da cinque regioni del Sud: appuntamento sulla Banchina di Ponente del porto di Gioia Tauro.
Dopo la prima tappa del 7 novembre a Genova, che aveva coinvolto le strutture sindacali del Nord Italia, la campagna promossa dalla confederazione guidata da Daniela Fumarola sceglie uno dei luoghi più significativi per raccontare le potenzialità e le difficoltà del Mezzogiorno. Presenti delegazioni di Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. A concludere gli interventi dal palco sarà proprio la segretaria generale nazionale della Cisl.
La scelta dello scalo calabrese non è casuale. Primo porto italiano per traffico container, con quasi 4,5 milioni di Teu movimentati nel 2025, Gioia Tauro rappresenta una piattaforma logistica strategica per i collegamenti commerciali tra Europa, Mediterraneo e mercati internazionali. Ma la capacità di generare traffici e ricchezza non si traduce automaticamente in sviluppo per il territorio che ospita questa infrastruttura.
È proprio su questo divario che la Cisl intende accendere i riflettori, chiedendo che le grandi potenzialità del Sud diventino investimenti, occupazione stabile e nuove opportunità per le comunità locali. Tra le priorità indicate dal sindacato figurano il rafforzamento della Zes unica, il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti ferroviari, una fiscalità capace di incentivare chi investe e assume, il contrasto alla fuga dei giovani e il superamento del divario occupazionale femminile.
Sul tavolo anche il potere d'acquisto di salari e pensioni, la qualità del welfare, la sanità e i servizi sociali. Temi che si intrecciano con la discussione sulla legge di Bilancio e con la proposta di un nuovo Patto sociale tra istituzioni, imprese e rappresentanze dei lavoratori.
La tappa calabrese rientra in un percorso nazionale che si concluderà il 12 dicembre a Roma. Il messaggio che la Cisl vuole lanciare da Gioia Tauro è che non può esserci crescita dell'Italia senza il rilancio del Mezzogiorno. E che il porto, per quanto strategico, non può restare un'isola di competitività in un territorio ancora alla ricerca delle condizioni necessarie per trasformare le proprie risorse in lavoro e benessere.
09:53
«Se cresce il Mezzogiorno cresce tutto il Paese»: la Cisl Basilicata chiede più infrastrutture e sanità
Un Mezzogiorno più unito, con maggiori investimenti nelle infrastrutture e una sanità che garantisca gli stessi diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione in cui vivono. È il messaggio lanciato da Vincenzo Cavallo, segretario regionale della Cisl Basilicata, intervenuto a Gioia Tauro durante la mobilitazione nazionale «Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo».
«Siamo qui per dire al governo di fare di più per il Mezzogiorno. Il Sud non è un problema del Paese: se cresce il Mezzogiorno cresce l'intero Paese, se il Mezzogiorno non cresce, il Paese non cresce».
Cavallo ha indicato tra le priorità il potenziamento delle ferrovie, l'alta velocità e il superamento delle disuguaglianze nell'assistenza sanitaria. «In un Paese che si definisce civile non può esserci una sanità di serie A e una di serie B. I nostri cittadini, lavoratori e pensionati pagano le tasse esattamente come quelli delle altre regioni».
Il segretario della Cisl lucana ha poi richiamato la necessità di superare le divisioni territoriali che storicamente hanno indebolito le rivendicazioni del Sud: «È arrivato il momento che tutto il Mezzogiorno sia unito. Perché uniti siamo più forti e più vincenti».
Interpellato sulle diverse iniziative sindacali e sulla mancata contemporaneità delle mobilitazioni, Cavallo ha difeso la linea della Cisl, fondata sul confronto e sulla valutazione nel merito della manovra economica.
«Il sindacato è unito nelle battaglie che riguardano l'intera collettività, poi ci sono idee e pareri diversi. Nella manovra ci sono cose che vanno bene e tante altre che chiediamo di correggere o addirittura riformare».
Una posizione accompagnata da una critica alle proclamazioni di sciopero generale, che secondo Cavallo dovrebbero rappresentare l'ultima fase di una vertenza e non il suo punto di partenza. Pur ribadendo il rispetto per le scelte delle altre organizzazioni, ha chiesto reciprocità nel riconoscimento delle diverse strategie sindacali.
09:36
Giovani, occupazione femminile e fuga dei cervelli: la Cisl chiede un nuovo patto per la Campania
Trattenere i giovani, valorizzare le competenze formate nelle università campane e rilanciare l'occupazione femminile. Sono alcune delle priorità indicate da Mattia Pirulli, reggente della Cisl Campania, intervenuto a Gioia Tauro durante la mobilitazione nazionale “Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo”.
Per Pirulli la sfida è rendere la Campania più attrattiva, soprattutto in una fase segnata dalla crisi demografica e dalla difficoltà di trattenere sul territorio le nuove generazioni. «Per noi è fondamentale. Siamo la regione con il più alto tasso di giovani in una fase di crisi demografica. Dobbiamo rendere attrattiva la Campania e trattenere soprattutto i giovani che si formano nelle nostre università. Riteniamo inoltre fondamentale rilanciare l'occupazione femminile: abbiamo una grande potenzialità ancora inespressa».
Un obiettivo che, secondo il sindacalista, richiede un confronto tra istituzioni e associazioni datoriali e interventi concreti per migliorare le condizioni economiche e produttive della regione.
Tra le proposte c'è un fisco più leggero, anche a livello regionale. «Abbiamo raccolto 50mila firme per poter abbassare il carico fiscale regionale e riteniamo che questa battaglia debba essere rilanciata». «Abbiamo la possibilità – ha detto – di unire l'Italia e di essere la porta del Sud. Dobbiamo rilanciare la produzione: abbiamo competenze di alto livello e possiamo sostenere le imprese nei processi di innovazione».
Un percorso che deve partire anche dalla formazione, investendo sulla qualità delle competenze e sulle opportunità professionali per le nuove generazioni. «Bisogna attrarre i giovani anche attraverso una formazione di qualità e competenze di qualità. Per noi non ci sono zone rosse, ma territori che devono essere recuperati e rilanciati nelle loro potenzialità».
09:34
Ambiente, industria e lavoro: la Cisl Puglia chiede un confronto con il governo
Conciliare tutela ambientale, salute e occupazione, senza lasciare che la transizione industriale si traduca in una perdita di posti di lavoro o in nuovi rischi per i territori. È la posizione espressa da Antonio Castellucci, segretario generale della Cisl Puglia, intervenuto a Gioia Tauro nell'ambito della mobilitazione nazionale “Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo”.
Castellucci ha chiesto al governo un ruolo più attivo nella valorizzazione dei piani industriali e ambientali, sottolineando la necessità di affrontare insieme le diverse dimensioni dello sviluppo.
«Da tempo sosteniamo che bisogna mettere insieme lavoro e occupazione, salute, sicurezza e attenzione all'ambiente. È una questione che riguarda direttamente i territori e che richiede scelte capaci di tenere insieme tutte queste esigenze».
Un percorso nel quale assume un peso rilevante anche il tema della sanità, strettamente legato alle condizioni ambientali e alla protezione delle comunità.
«Auspichiamo – ha detto – che ci si possa sedere al tavolo e confrontarsi con le organizzazioni sindacali, perché sono fondamentali: vivono il territorio e possono contribuire a individuare le soluzioni. Bisogna garantire una protezione complessiva a tutti i lavoratori, sia diretti che indiretti».
09:31
«Il Ponte sullo Stretto da solo non basta, servono le infrastrutture»: la Cisl Sicilia chiede una visione complessiva
Una strategia di sviluppo che non si esaurisca nelle singole grandi opere, ma che sappia mettere insieme infrastrutture, investimenti, occupazione e contrasto alla criminalità organizzata. È la richiesta di Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl Sicilia, intervenuto a Gioia Tauro durante la mobilitazione nazionale «Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo».
Per La Piana, la priorità è superare la frammentazione degli interventi e programmare il futuro del Mezzogiorno anche oltre la conclusione del Pnrr. «Serve che la politica guardi alle grandi potenzialità e abbia una visione complessiva. Dobbiamo incrementare tutte le misure che portino giovani e donne nel mondo del lavoro e superare assolutamente l'effetto scogliera della fine degli investimenti del Pnrr».
Il segretario regionale richiama anche il peso della criminalità organizzata, che continua a condizionare le possibilità di attrarre investimenti e attività imprenditoriali. Tra gli strumenti da valorizzare indica le Zes, considerate importanti ma non sufficienti senza un progetto organico di sviluppo.
Sul fronte occupazionale, La Piana chiede controlli più efficaci contro il lavoro sommerso, soprattutto in comparti come turismo ed edilizia. La proposta è legare l'accesso ai contributi pubblici al rispetto dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con particolare attenzione a salute e sicurezza, contrastando il fenomeno dei contratti pirata.
«Abbiamo bisogno di un patto per un lavoro di qualità, nel quale giovani e donne entrino dalla porta principale del mercato del lavoro», ha aggiunto, richiamando anche la necessità di tutelare pensionati e famiglie che spesso rappresentano ancora un sostegno economico per chi fatica ad arrivare a fine mese.
Infine, il capitolo infrastrutture e Ponte sullo Stretto. La Piana conferma il sostegno della Cisl siciliana all'opera, ma avverte che non può essere considerata una soluzione isolata.
«Il Ponte sullo Stretto da solo non basta. Servono le infrastrutture viarie secondarie e primarie, serve una rete infrastrutturale senza la quale il Ponte sarebbe esclusivamente una cattedrale nel deserto. Non vogliamo questo».
A rendere concreta la distanza tra le ambizioni infrastrutturali e la realtà quotidiana è un dato raccontato dallo stesso sindacalista: «La delegazione arrivata da Palermo e Trapani per partecipare a questa manifestazione ha impiegato otto ore. Non è normale per un Paese che si definisce civile».
09:28
Scuola, giovani e sanità: «Da qui passa il futuro della Calabria»
Sul versante della legge di bilancio, Giuseppe Lavia ha ripreso le valutazioni espresse dalla segretaria generale nazionale Daniela Fumarola, indicando le misure che la Cisl considera positive e quelle sulle quali chiede modifiche.
«Abbiamo espresso un giudizio articolato sulla legge di stabilità. Ci sono alcune misure che apprezziamo, come la proroga degli sgravi sulle assunzioni e quelli sul lavoro scomodo e sul salario di secondo livello. Ci sono però altri interventi che chiediamo vengano corretti». Tra questi, il taglio agli organici della scuola, rispetto al quale Lavia ha richiamato la disponibilità dichiarata dal governo a rivedere il provvedimento. Il sindacato insiste inoltre sulla necessità di garantire la piena perequazione delle pensioni e di rendere più incisiva la politica fiscale. «Chiediamo la perequazione piena delle pensioni, perché i pensionati non possono essere un bancomat. E chiediamo più coraggio sul fronte fiscale, per un fisco ancora più equo e giusto».
Tra le proposte rilanciate dalla Cisl c'è anche la cosiddetta Star per i giovani, indicata come uno strumento per contrastare la fuga di competenze e offrire alle nuove generazioni maggiori possibilità di costruire il proprio futuro in Calabria. «Dobbiamo cercare di farli restare qui, lasciando loro il diritto di scegliere se andare via oppure restare».
Ma è soprattutto sulla sanità che il segretario generale della Cisl Calabria richiama l'attenzione sulle criticità del territorio. L'aumento nominale delle risorse destinate al comparto, osserva, non si è tradotto in un effettivo rafforzamento della capacità di risposta del sistema. «C'è stato un aumento del valore nominale del finanziamento alla sanità, ma sostanzialmente questo incremento è stato eroso dalle dinamiche inflattive. Serve aumentare il rapporto tra le risorse destinate alla sanità e il Pil ed eliminare alcuni vincoli asfittici alle assunzioni».
La richiesta è quella di una sanità calabrese finalmente in grado di garantire servizi ordinari e accessibili, superando le carenze di personale e le attese troppo lunghe per visite ed esami. «Serve una sanità normale in Calabria, con liste d'attesa accettabili e l'assunzione del personale che manca. Soprattutto, dobbiamo rafforzare la medicina territoriale».
Un passaggio decisivo riguarda anche la realizzazione effettiva della rete di assistenza di prossimità, attraverso ospedali e case di comunità. Strutture che, senza personale e servizi adeguati, rischiano di restare soltanto sulla carta. «Gli ospedali di comunità e le case di comunità non possono restare contenitori vuoti. Se accadesse, avremmo fallito clamorosamente».
09:24
Gioia Tauro oltre il transhipment, Lavia rilancia la zona franca doganale e dice Sì al rigassificatore
Gioia Tauro rappresenta già una delle principali infrastrutture strategiche del Mezzogiorno, ma il suo potenziale economico e occupazionale può essere ulteriormente sviluppato. È il messaggio lanciato da Giuseppe Lavia, segretario generale della Cisl Calabria, intervenuto al porto nell'ambito della mobilitazione nazionale «Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo».
«Gioia Tauro è il luogo simbolo di ciò che la Calabria può diventare, perché in parte già lo è: la più grande infrastruttura che abbiamo nel Mezzogiorno, con record nella movimentazione dei container. Ma chiediamo che vada oltre il transhipment, che possa generare valore aggiunto e maggiori ricadute occupazionali sul territorio».
Tra le proposte avanzate dal sindacato c'è il rilancio della zona franca doganale, insieme a una strategia capace di trasformare la centralità logistica dello scalo in un'occasione di sviluppo più ampia per l'intera area.
Per Lavia, il porto deve diventare il fulcro di un sistema produttivo integrato, nel quale possano trovare spazio nuove attività industriali e servizi. «Condanniamo la cultura dei veti, la cultura del no e anche un certo tipo di ambientalismo. L'idea del rigassificatore e della piastra del freddo possono rappresentare leve strategiche per rafforzare l'agroindustria».
La sfida, secondo il segretario regionale della Cisl, è andare oltre i comparti tradizionali dell'economia calabrese. Agricoltura e turismo restano fondamentali, ma non bastano: «Bisogna sviluppare la manifattura e i servizi avanzati, quella che lo Svimez definisce industria in senso più largo».
Un altro nodo riguarda il retroporto e la riqualificazione delle aree industriali. «Il tema è come infrastrutturare un'area retroportuale immensa. Noi diciamo da tempo che senza basi non si costruiscono altezze. Una delle basi che individuiamo è proprio la riqualificazione delle aree industriali, che devono essere pienamente degne di questo nome».
La mobilitazione di Gioia Tauro diventa così anche un'occasione per richiamare l'attenzione sui divari territoriali e sulle potenzialità ancora inespresse della regione. «La Calabria e il Sud sono fondamentali per la crescita del Paese, che può crescere soltanto se resta unito. Portiamo la voce della Calabria, l'urgenza di superare divari che persistono e resistono, ma anche la consapevolezza che ci sono tante potenzialità da valorizzare».
L'obiettivo finale è costruire condizioni concrete perché le persone possano scegliere di restare: «Dobbiamo costruire il futuro di una regione che deve avere appigli concreti alla restanza».
09:20
«Bisogna liberare il nostro Paese dalla malavita»
Da Gioia Tauro Daniela Fumarola ha affrontato anche il tema del rapporto tra sviluppo economico, lavoro dignitoso e contrasto alla criminalità organizzata. Un intreccio particolarmente rilevante in territori nei quali le organizzazioni mafiose continuano a condizionare il tessuto economico e sociale.
La segretaria generale della Cisl ha ricordato che il fenomeno mafioso non può essere considerato una questione circoscritta al Mezzogiorno.
«Purtroppo la commissione parlamentare ha dimostrato che l'illegalità e le mafie ormai sono presenti in tutta Italia. Noi dobbiamo continuare a combatterle attraverso la promozione di una cultura della legalità, ma anche attraverso la buona contrattazione e investimenti che devono essere trasparenti».
L'obiettivo, ha spiegato, è liberare il Paese dalla pressione della criminalità organizzata, intervenendo anche sulle condizioni di lavoro che alimentano sfruttamento e vulnerabilità.
«Bisogna liberare tutto il nostro Paese, a maggior ragione dove la malavita si insinua. Qui purtroppo ci sono tantissimi lavoratori immigrati che lavorano sottosalario e vengono sfruttati».
Per Fumarola, la risposta passa dalla garanzia di diritti e condizioni di vita dignitose, a partire proprio dai lavoratori più esposti. «Dobbiamo fare in modo che queste persone possano realizzare il proprio progetto di vita qui: un progetto dignitoso, con un lavoro dignitoso, un salario dignitoso e una casa dignitosa».
Da qui il nuovo richiamo alla necessità di unire le forze e superare le contrapposizioni, tanto sul piano politico quanto su quello sindacale.
Interpellata sulla possibilità di ritrovare una maggiore unità tra le organizzazioni dei lavoratori, la segretaria generale ha rivendicato il metodo della Cisl, fondato sul confronto e sulla corresponsabilità.
«Noi siamo uniti quando ragioniamo sul merito e lo abbiamo dimostrato con l'accordo di San Martino. Quando c'è un merito che condividiamo, ci ritroviamo. Poi ognuno ha le proprie sensibilità, la propria storia e le proprie scelte».
Fumarola ha chiarito che la Cisl intende continuare a privilegiare il confronto con il governo e la partecipazione ai tavoli negoziali, senza trasformare le diverse strategie sindacali in occasioni di scontro.
«Noi pensiamo che continuare a essere seduti ai tavoli di confronto possa portare risultati. Altri scelgono percorsi differenti, ma non critichiamo le decisioni degli altri colleghi e delle altre sigle. Nel metodo della Cisl ci sono corresponsabilità, concertazione e soprattutto un esercizio di responsabilità che deve portare risultati».
Un'impostazione che la sindacalista ha ribadito anche in chiusura: l'unità sindacale, secondo Fumarola, non può essere imposta come formula astratta, ma deve costruirsi attorno a obiettivi condivisi.
«L'unità sindacale la ritroviamo nei contenuti. Tutte le volte che i contenuti sono condivisi da tutte le sigle sindacali, noi ci siamo. Diversamente, ognuno fa la propria strada».
La richiesta finale al governo resta quella di dare risposte concrete alle aspettative di lavoratori e pensionati: «L'appello che vogliamo lanciare anche da Gioia Tauro è mettere da parte ciò che ci separa e concentrarci sugli obiettivi che servono veramente alle persone».
09:13
Manovra, pensioni e sanità: «I pensionati non sono un bancomat»
Sul fronte della legge di bilancio, Daniela Fumarola ha spiegato che la Cisl ha scelto di valutare il testo attraverso un'analisi puntuale delle misure, distinguendo gli interventi condivisibili da quelli sui quali ritiene necessario un cambio di rotta.
«Abbiamo giudicato la manovra facendo riferimento al testo che abbiamo letto e abbiamo scelto di avere un approccio molto metodico, ma anche di contenuto. Abbiamo considerato positive alcune scelte perché rispondono a richieste che avevamo avanzato».
Tra i punti di maggiore criticità c'è il blocco della perequazione delle pensioni, contro il quale la confederazione ha espresso una posizione netta.
«Siamo assolutamente contrari al blocco della perequazione per i pensionati. I pensionati non sono un bancomat, non hanno un contratto da rinnovare: la perequazione è l'unico modo per adeguare le loro pensioni al costo della vita. Abbiamo quindi chiesto al governo di ritirare quel provvedimento».
La segretaria generale ha poi richiamato l'attenzione sulle risorse destinate alla sanità, considerata uno degli elementi fondamentali per tenere insieme il Paese. La Cisl ha apprezzato gli stanziamenti inseriti nella manovra, ma li giudica ancora insufficienti rispetto alle necessità del sistema.
«Abbiamo chiesto un ulteriore sforzo per la sanità, che è quel filo rosso che tiene insieme il nostro Paese. Ci sono troppe persone che rinunciano a curarsi e lavoratori e lavoratrici che operano in condizioni veramente complicate. C'è bisogno di più risorse: abbiamo apprezzato quelle messe in legge di bilancio, ma non bastano. Bisogna aumentarle».
Un altro capitolo riguarda la scuola e i giovani, soprattutto nel Mezzogiorno, dove la prospettiva di un lavoro stabile rappresenta una condizione essenziale per contrastare la fuga di competenze.
«I giovani devono restare qui, in Italia e qui al Sud, ma dobbiamo offrire loro un lavoro sicuro, ben contrattualizzato, che abbia la prospettiva di un progetto di vita che ciascuno possa costruire».
Fumarola ha richiamato anche la necessità di proseguire sul versante fiscale, indicando nella proposta avanzata dalla Cisl nel Libro verde un primo passaggio, da accompagnare con ulteriori interventi.
«Ci sono misure nella manovra che abbiamo apprezzato, ma pensiamo che bisogna fare anche di più, soprattutto dal punto di vista fiscale. La proposta che abbiamo presentato nel Libro verde e rilanciato nella discussione sulla manovra è un primo passo, ma dobbiamo continuare su questa strada».
09:08
«Un Sud forte fa un'Italia forte»: dalla Calabria il messaggio di unità della Cisl
Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, ha scelto Gioia Tauro come seconda tappa della mobilitazione nazionale «Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo», dopo l'appuntamento di Genova. Una scelta che, nelle parole della sindacalista, assume un significato preciso: mettere in relazione due grandi porti italiani e rilanciare da Sud un messaggio di coesione nazionale.
«Questa è la seconda tappa nazionale. Abbiamo chiamato tutto il popolo del Sud e vedete che la partecipazione è numerosissima, perché pensiamo che l'Italia possa ripartire soltanto se è unita. Siamo stati a Genova e oggi siamo a Gioia Tauro: sono due porti importanti che per noi rappresentano il Paese unito», ha dichiarato Fumarola.
L'appello è rivolto soprattutto alla politica, chiamata ad accantonare le divisioni e a concentrarsi sulle prospettive di sviluppo. «Vogliamo dire alla politica di lasciar perdere le divisioni da campagna elettorale, di mettere da parte tutto ciò che ci separa e guardare invece a quello che vogliamo costruire per il nostro Paese».
La Cisl ha messo sul tavolo il proprio Libro verde, con 120 proposte aperte al confronto. «Pensiamo che il Patto sia il percorso migliore per raggiungere obiettivi che servono al nostro Paese, oggi ma soprattutto domani».
Tra le priorità indicate c'è il futuro del Mezzogiorno dopo la conclusione del Pnrr. Per Fumarola, non è possibile disperdere il percorso avviato negli ultimi anni e occorre garantire continuità agli strumenti che hanno sostenuto gli investimenti.
«Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sta completando il suo percorso e noi non possiamo tornare indietro. Il Sud ha risposto benissimo alla Zes e chiediamo che venga rifinanziata in maniera strutturale, per fare in modo che il Mezzogiorno continui a crescere. Perché un Sud forte fa un'Italia forte e il nostro Paese ha bisogno di essere forte anche al cospetto dell'Europa».
La scelta di Gioia Tauro, ha aggiunto, è legata anche alla centralità strategica dello scalo calabrese, oggi primo porto italiano per traffico di container, dopo aver attraversato fasi meno fortunate.
«Abbiamo scelto Genova e Gioia Tauro perché il mare è lo stesso mare che unisce il nostro Paese. Da qui vogliamo rilanciare un messaggio forte: il Paese vince se è unito. È un messaggio che deve partire dalla Calabria, una regione che ha tantissime risorse, ma che in molti casi restano inespresse».
L'obiettivo è portare questa voce fino a Roma, senza lasciare che il divario territoriale diventi una frattura definitiva. «Guai a immaginare un'Italia divisa. Non serve a nessuno, soprattutto alle persone, che hanno bisogno di progetti concreti, di vedere i propri figli realizzarsi in queste terre, di una casa e di sicurezza».