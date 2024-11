La Guardia di finanza di Gioia tauro, ha eseguito un sequestro di cira 10.000 giocattoli contraffatti provenienti dalla Cina. La merce era nascosta in un container imbarcato nel porto di Shantou

Gioia Tauro - I finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Svad di Gioia Tauro, hanno proceduto al sequestro di un container proveniente dalla Cina carico di giocattoli contraffatti delle più note marche. L'operazione, condotta dalla Procura della Repubblica di Palmi, ha consentito l'individuazione del carico illecito occultato in un contenitore imbarcato nel porto cinese di Shantou. La merce, destinata formalmente in Montenegro, doveva essere costituita da "giocattoli di plastica", così come dichiarato nella documentazione doganale.

Tuttavia i finanzieri ed i funzionari doganali nel corso dell'ispezione si sono ritrovati di fronte un numero considerevole di giocattoli che apparivano contraffatti. La merce, pertanto, è stata sottoposta ad accertamenti peritali da parte dei tecnici di società titolari di rinomati marchi, i quali hanno confermato l'intuizione dei finanzieri e dei funzionari doganali, ossia che i prodotti recavano marchi illecitamente riprodotti. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro circa 10.000 giocattoli riportanti marchi contraffatti.