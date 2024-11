Un giovane migrante, cittadino maliano di 29 anni, è stato colpito alla schiena da un colpo di fucile a pallini. Questa mattina il 29enne a Gioia Tauro si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale civile dove poco dopo sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia i quali, coordinati dalla procura, hanno avviato le indagini per comprendere l'esatta dinamica. L'uomo è al momento ricoverato e non risulta in gravi condizioni.