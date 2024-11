Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio, dalle 16 circa, nella periferia sud di Gioia Tauro nel quartiere della Ciambra, dove vivono famiglie di etnia Rom. Una spessa coltre di fumo nero è visibile in tutta la città.

Sono stati bruciati copertoni e rifiuti vicino le case popolari. Interessati dalle fiamme anche due appartamenti ai piani bassi. Il fuoco ha letteralmente distrutto le tapparelle delle finestre e il fumo nero che ha invaso le abitazioni ne ha reso necessaria l’evacuazione.

L'aria in zona è irrespirabile. L’incenerimento avrà rilasciato sostanze potenzialmente tossiche. Le fiamme ancora non sono state domate del tutto. Ci vorrà del tempo. Le cause del rogo sono da chiarire. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, da Palmi, Bagnara, Polistena e dal Porto, supportate dal Centro italiano protezione civile di Gioia Tauro.

Successivamente, è scoppiata anche una rissa che ha coinvolto dei residenti. È presente un cospicuo dispiegamento di forze dell'ordine.

Anche in passato era più volte accaduto che in quest’angolo di città si verificassero situazioni simili. Ultimamente, la Ciambra era stata ripulita, attraverso interventi di riqualificazione con finanziamenti regionali pari a circa mezzo milione di euro.