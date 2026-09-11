Un velo di sgomento e silenzio è calato su Gioiosa Ionica all'indomani dell'incidente stradale avvenuto lungo la SGC Jonio-Tirreno, in cui hanno perso la vita Vincenzo Loccisano e le sue due giovani figlie, Maria Sophie e Grace Fatima. Una tragedia che ha scosso profondamente l'intero paese, lasciando la comunità locale smarrita di fronte a una perdita così prematura e devastante. Per interpretare il dolore composto di tutta la cittadinanza e stringersi attorno ai familiari provati dal lutto, il sindaco Luca Ritorto, di concerto con la Giunta e il Presidente del Consiglio comunale, ha firmato l'ordinanza ufficiale con cui viene proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 12 settembre.

L'atto predisposto dal primo cittadino prevede l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sulle facciate del municipio e di tutti gli uffici pubblici del territorio. Per tutta la durata della cerimonia funebre saranno sospesi gli eventi pubblici, le manifestazioni ricreative e ogni attività di intrattenimento su suolo comunale. L'amministrazione ha inoltre rivolto un invito accorato ai commercianti, alle associazioni e agli esercenti del paese affinché abbassino le saracinesche o modulino la propria attività in segno di raccoglimento e rispetto durante le esequie.

I funerali si terranno sabato 12 settembre alle ore 15:30 presso la Chiesa del SS. Rosario. Sarà quello il momento in cui Gioiosa Ionica si ritroverà unita per dare l'ultimo saluto a Vincenzo, Maria Sophie e Grace Fatima, accompagnando la famiglia con una presenza silenziosa e partecipe in uno dei giorni più bui per la storia recente della cittadina.