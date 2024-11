I due veicoli, di proprietà e in uso alla madre e al fratello dell'esponente politico Greco, erano parcheggiati in una strada nei pressi dell’abitazione

Due automobili di proprietà di altrettanti familiari del consigliere comunale di minoranza di Gioiosa Jonica, Tito Greco, che vive a Locri, sono state distrutte, a Gioiosa Jonica, da un incendio le cui cause non sono state ancora accertate. I due veicoli, di proprietà e in uso, rispettivamente, alla madre e al fratello del consigliere comunale, erano parcheggiati in una strada a poca distanza dall'abitazione di famiglia. Le auto, una vicina all'altra, sono state distrutte dal rogo. Sull'accaduto stanno svolgendo indagini i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno.