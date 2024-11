In occasione della mobilitazione antimafia in ricordo delle vittime, la Fiom-Cgil ribadisce l’impegno: «Un’altra Calabria è possibile»

La Fiom-Cgil della Calabria, anche quest'anno, giovedì 21 marzo a Catanzaro, sarà a fianco di Libera e di tutte le associazioni impegnate per sostenere la mobilitazione antimafia in ricordo delle vittime, per la legalità e la giustizia sociale. Lo riferisce una nota stampa.

«In una terra di diritti negati, condizionata dall'economia criminale, in cui la borghesia mafiosa continua ad ostentare potere e offrire modelli nefasti ma appetibili – precisano nel comunicato - continuare la mobilitazione, l'impegno civile, è fondamentale». «Un rinnovato protagonismo, per non dimenticare chi ha dato la vita per la libertà ed i diritti, e per continuare a lottare sapendo che un' altra Calabria, in un altro Paese è possibile», conclude la Fiom-Cgil.

