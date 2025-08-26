I carabinieri hanno fermato con l'accusa di tentato omicidio un giovane, del quale non é stata resa nota l'identità, presunto responsabile dell'accoltellamento, avvenuto ieri in un villaggio turistico di Mandatoriccio, di un ventenne, che é stato ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza.

Sia il ferito che la persona fermata sono campani e si trovavano in vacanza in questi giorni a Mandatoriccio. L'accoltellamento, secondo quanto é emerso dalle indagini dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, è avvenuto al culmine di una lite per futili motivi. Le indagini che hanno portato fermo sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.