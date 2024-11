Terzo incidente mortale in Calabria in meno di 24 ore. Dopo il 20enne Marco Calderaro, deceduto nella notte sulla autostrada del Mediterraneo, e il 30enne Giuseppe Chinelli, a perdere la vita un centauro di 26 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, che a quanto pare era in visita turistica nella nostra regione. Il giovane avrebbe impattato contro un'auto sulla strada provinciale 283 all'altezza del Comune di Guardia Piemontese, in direzione San Marco Argentano. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della locale stazione.



24 ore di sangue sulle strade calabresi



76 anni in tre, una lunga scia di sangue che da stanotte si riversa sulle strade Calabria. Prima del 26enne deceduto a Guardia Piemontese, nella giornata di oggi hanno perso la vita altri due giovani. Il primo incidente è avvenuto nella notte sulla strada statale 616 silana all'altezza del comune di Colosimi, nel Cosentino. Nel tragico impatto in cuiha perso la vita Giuseppe Chinelli, di Soveria Mannelli, e sono rimaste ferite altre quattro persone. L'altra vittima, Marco Calderaro, giovane promessa del calcio di Montalto Uffugo, avrebbe perso il controllo dell'auto impattando violentemente contro il guardrail alle prime luci dell'alba. Il giovane era molto conosciuto negliambienti calcistici perché aveva militato nel Crotone e nel Cosenza ed era in procinto di firmare con il Real S. Agata.