Joppolo in lutto per la morte di un giovane originario del luogo, deceduto a seguito di un incidente stradale in provincia di Varese.

Antonio Zappani, 42 anni, originario del comune costiero vibonese e trasferitosi al Nord per motivi di lavoro, viaggiava in sella alla sua moto quando ieri pomeriggio si è scontrato con un camion.

Il terribile impatto si è verificato intorno alle 13:30 lungo la Strada statale 233 nel territorio comunale di Cadegliano Viconago, nel Varesotto. Ad avere la peggio il motociclista vibonese, che ha riportato traumi multipli.

Secondo quando si è appreso, all'arrivo dei soccorsi Zappani sarebbe stato già in arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il 42enne è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale di Circolo di Varese con l'elicottero, dove, nonostante le manovre di rianimazione, è deceduto poco dopo. Le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.