Sul posto i vigili del fuoco. Indagini in corso per verificare l’origine dell’incendio

A Girifalco intorno alla mezzanotte un incendio ha interessato un’autovettura sita in Viale delle margherite nei pressi delle case popolari. La vettura Hyundai I20 di proprietà del Sig. I.B. (operaio) è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Girifalco. Non è stato rinvenuto alcun elemento utile che potesse ricondurre ad incendio di matrice dolosa. Presenti i carabinieri del Comando compagnia per le indagini di rispettiva competenza.