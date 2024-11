Su corso Migliaccio un'attività da poco aperta è stata trovata sprovvista della licenza. Sequestrati cinque computer

Nella giornata di ieri, per tutto il pomeriggio e la sera, i militari della compagnia Carabinieri di Girifalco, insieme a personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catanzaro, hanno dato corso ad una serie di controlli sulle sale gioco e le sale scommesse nei Comuni di Girifalco e Curinga.

Il servizio ha voluto rappresentare una ulteriore ricognizione del fenomeno dei "giochi" sul territorio, in un'ottica innanzitutto preventiva, a tutela di cittadini ed utenti di tali forme di intrattenimento. Cinque gli esercizi controllati. Un'attività da poco aperta su corso Migliaccio, sprovvista della licenza richiesta per costituire un centro di raccolta scommesse è stata penalmente sanzionata, ed ha visto il sequestro di cinque computer utilizzati per la gestione dei giochi. In altri luoghi di ritrovo sono state poi elevate sanzioni amministrative.

l.c.